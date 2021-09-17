Как проходит голосование в первый день выборов

Граждане выбирают депутатов Госдумы и глав регионов

На Дальнем Востоке и в Приморье первый день выборов завершился. А в центральной части страны голосование продолжается. Граждане выбирают депутатов Госдумы восьмого созыва, а также нескольких глав регионов и представителей законодательных органов власти. Что касается самих участников предвыборной гонки, то сегодня многие из них уже проголосовали, в том числе и дистанционно. В Москве на избирательном участке полицейским пришлось несколько минут ловить енота.

Пока европейская часть России активно голосует, на уже закрывшихся участках Дальнего Востока комиссии складывают бюллетени в специальные номерные пакеты.

"Мы его закрываем, теперь мы эти сейф-пакеты достанем 19 числа после 20:00 для подсчета общего числа", - сказала Галина Чепурная, председатель участковой избирательной комиссии №501 во Владивостоке.

Так будет на всех 96 тысячах избирательных участков страны. Считать бюллетени начнут только в воскресенье вечером. Несмотря на то, что первый из трех дней голосования – рабочий, многие отдать свой голос решили именно сегодня.

"Первым делом в 8 утра, перед работой специально отпросились. Все-таки чувствуем свою ответственность за будущие поколения", - сказал Илья Малахов.

Главная федеральная кампания — это, конечно, выборы в Государственную Думу. И интерес к ней россиян вполне объясним. По обновленной Конституции парламенту отводится ключевая роль в формировании правительства, не говоря уже о законотворческой деятельности, а потому от этих выборов во многом зависит будущее страны.

Голосуют военные. Сегодня свой выбор сделал и Сергей Шойгу. Министр обороны входит в первую пятёрку федерального списка "Единой России". Журналисты заметили необычную обложку паспорта. Ну, а детям, которые пришли на участок вместе с родителями, удалось исполнить давнюю мечту – сфотографироваться с министром. Секретарь Генсовета единороссов Андрей Турчак голосовал в Петербурге. Глава СВР Сергей Нарышкин - в Тверской области. Сопредседатель партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Геннадий Семигин - в Москве. Избирательные участки работали даже в красных зонах и пансионатах – так просили сами избиратели.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выбрал так называемое надомное голосование - члены избирательной комиссии и наблюдатели приехали в Данилов монастырь. Таким правом, кстати, обладают все, кто по состоянию здоровья или другой объективной причине не может сам прийти на участок.

- Мне очень нравится, очень! Во-первых, уже возраст. У нас на втором этаже голосуют, это надо подняться, опуститься, я с палочкой вот. Так что спасибо вам.

Соблюдению санитарных мер особое внимание. По этой причине, кстати, голосование продолжается 3 дня. На участках -обязательная термометрия, разметка и защитные экраны. Почти все члены избирательных комиссий – вакцинированы, подчеркнули сегодня в Роспотребнадзоре. Впрочем, жители 7 регионов могут проголосовать онлайн, не выходя из дома, или, например, на рабочем месте - среди Крымских виноградников.

"Сбор винограда начинается рано утром, а мой участок для голосования находится на другом конце города. И после сбора винограда, если честно, не остается сил для того, чтобы поехать и проголосовать", - говорит Евгения Волкова.

А вот кадры из Белого дома. Голосует председатель правительства. "Все просто, понятно, а главное - удобно. Спешить никуда не надо. Буквально делаешь выбор одним кликом. Хочу обратиться ко всем гражданам России - примите участие в выборах, от вашего голоса многое зависит", - заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

На огромных мониторах в московском штабе по наблюдению за выборами - данные об электронном голосовании в режиме онлайн. Половина из тех, кто подавал заявки, уже сделали свой выбор. Среди них и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. "Сигнал ушел и все, навсегда, никто к нему не прикоснется! Это чистота. Это будущее человечества", - прокомментировал он.

За тем, как проходит голосование, следят 100 тысяч наблюдателей, в том числе и иностранных из 55 стран. Отмечают грамотную систему видеонаблюдения, записи с камер будут храниться целый год, ну, и, конечно, КОИБ.

"Вы в России создали очень удобную систему волеизъявления. Если ты, например, сегодня работаешь, то можешь проголосовать в выходные. Европе стоит воспользоваться таким опытом", - говорит Эмрик Шопад, международный наблюдатель (Франция).

"Русофобия продвигается теми, кто лоббирует разделение России и Европы. Это, безусловно, выгодно определенным силам. Отсюда такие нападки на ваши выборы", - сказал Доменико Ночерино, международный наблюдатель (Италия).

"Не читать до обеда западных газет" призывает и Жан-Франсуа из Камеруна. Он следит за тем, как выборы проходят в Челябинске.

"Мы как международные наблюдатели должны сформировать свое независимое мнение, и оно должно базироваться исключительно на том, что мы сами увидим, а не на каких-то домыслах и предрассудках", - сообщил Жан Франсуа Николя Бибум, иностранный наблюдатель (Камерун).

Политические партии тоже внимательно следят за ходом выборов. Каждая открыла штаб, который будет работать все 3 дня голосования, ну и, конечно, в ночь подсчета голосов.

"Мы хотим, чтобы были чёткие прозрачные выборы, и чтобы люди знали, что их голоса будут защищены. Результаты будут гарантированно честными", – сказал Сергей Миронов, председатель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

Эту же цель ставит перед собой Общественная палата, где работает штаб по контролю за выборами.

Всю поступившую информацию незамедлительно проверяют. Серьёзных нарушений нет, а вот провокации и фейки уже зафиксированы.

"Они здесь пишут, что на участке в городе Подольске урна для голосования опечатана одинаковыми пломбами. Опровергнуть этот фейк о Московской области очень просто. Достаточно просто нажать на сами файлы, которые размещают распространители и увидеть, что номера пломб на самом деле совершенно разные", - объяснил Максим Григорьев, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате России.

Первый день голосования, отмечают специалисты, проходит спокойно и без эксцессов. Но случаются казусы: так, в Москве на одном из участков 7 минут ловили сбежавшего у избирателя енота! Во многих регионах выборы - по-прежнему праздник – с танцами, песнями и флешмобами у избирательных участков. В Забайкальском крае молодожёны на участок пришли прямиком из ЗАГСа. А ведь могли бы и праздновать – впереди еще два дня для того, чтобы сделать свой выбор.

Матвей Шестаков, Валерия Рождественская, Егор Миронов, Андрей Грис, Александра Панина, "ТВ Центр".

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