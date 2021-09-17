Великобританию за год покинули 200 тысяч граждан Евросоюза

Ранее страна покинула состав ЕС

Как следует из доклада Национальной статистической службы Великобритании, на который ссылается ТАСС, за 2020 год Соединенное Королевство покинули двести тысяч граждан Евросоюза.

Уточняется, что их число уменьшилось с 3,7 до 3,5 миллиона.

Эксперты называют основными факторами пандемию и выход Британии из состава Евросоюза.

"Это могло привести к увеличению числа тех, кто уезжает, но также уменьшить количество тех, кто приезжает жить в Великобританию", - отмечают аналитики.

Вместе с тем число родившихся вне Великобритании резидентов оценивается в 9,5 миллиона человек (880 тысяч - в Индии, 691 тысяча - в Польше, 479 тысяч - в Пакистане).

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