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Политолог объяснил высокий интерес у москвичей к ДЭГ

18:10
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Алексей Чеснаков также назвал очень важной площадкой Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве

Директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков объяснил высокий интерес у граждан к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ).

"Я считаю, что чем раньше ты выполнил свой гражданский долг, чем быстрее ты проголосовал, тем больше у тебя свободного времени. <...> В этом смысле поведение избирателей, которые пытаются в первые же часы как можно быстрее проголосовать, мне кажется логичным", - прокомментировал он.

Чеснаков назвал очень важной площадкой Общественный штаб по наблюдению за выборами в городе Москве. "Очень важна та открытость, которую демонстрируют и власти в целом, и в Москве, правительство Москвы, Мосгоризбирком", - отметил он (цитата по АГН "Москва").

Политолог призвал россиян воспользоваться ДЭГ. "Я считаю это прогрессивной и эффективной технологией. Я надеюсь, что в том числе такая технология будет уменьшать количество разного рода нарушений", - заявил Чеснаков.

В России проходят многодневные выборы. В 7 регионах, в том числе в Москве, голос можно отдать онлайн. Россияне выбирают депутатов и глав регионов.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин проголосовал онлайн. Он принял участие в ДЭГ из своего кабинета.

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