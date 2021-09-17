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Общественный штаб сообщил о 900 тыс. голосов в системе онлайн-голосования

17:36
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября

Как сообщил в Telegram Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году, в систему дистанционного электронного голосования уже поступило 900 тысяч голосов москвичей.
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"900 тыс. голосов москвичей уже есть в системе дистанционного голосования. Проголосовать можно в любое время и из любой точки мира", - сказано в сообщении.

Если во время голосования возникают проблемы, отдать голос можно с помощью функции "Отложенного решения", которая позволяет заново загрузить бюллетень в течение 24 часов с его первой загрузки (при этом не чаще одного раза в три часа).

С 17 по 19 сентября 2021 года в России проходят выборы в Государственную думу восьмого созыва. В реестр дистанционного электронного голосования в Москве включены более 2 миллионов человек. Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.

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