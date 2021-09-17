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ООН продлила миссию в Афганистане на полгода

18:03
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Россия проголосовала в поддержку резолюции

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию о продлении миссии ООН в Афганистане, передает ТАСС.
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Уточняется, что Россия проголосовала в поддержку резолюции.

Мандат миссии остается почти прежним - с небольшими изменениями. Его корректировка возможна в следующие полгода.

Вместе с тем стало известно, что были смягчены ряд положений, требующие от запрещенного в России радикального движения "Талибан" обеспечить права женщин и девушек. Не вошли в документ подчеркивающие необходимость борьбы с терроризмом положения.

Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. 15 августа они вошли в Кабул и объявили о захвате власти в стране.

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