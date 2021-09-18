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Более 20 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России

12:16
  • суббота
  • 18 сентября 2021

Наблюдается небольшой сезонный рост числа заболевших

За сутки в России зафиксировано 20 329 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 7 254 754 человека с COVID-19, умерло 197 425 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 2 746 больных, всего в столице 1 599 404 инфицированных, скончались 28 298 пациентов. 
Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

На этой неделе президент Владимир Путин заявил о том, что он уходит на самоизоляцию. В окружении главы государства заразились коронавирусом несколько десятков человек. Как пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, все они вовремя не ревакцинировались. Вместе с тем Путин продолжает проводить совещания в онлайн-режиме.

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