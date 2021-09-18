Московские врачи вылечили ещё 1280 больных COVID-19

В столице начали применять новую технологию лечения

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 280 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 472 259.

В Москве начали применять новую терапию для лечения беременных от коронавируса. Врачи стали использовать препараты из группы моноклинальных вируснейтрализующих антител. На базе городской больницы имени Филатова и больницы № 52 открыли специальные стационары кратковременного пребывания беременных, заразившихся коронавирусом.

По данным на 17 сентября, в России диагноз COVID-19 поставлен 7 254 754 пациентам, умерли с начала пандемии 197 425 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 599 404, в мире более 227 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 4,6 миллиона человек.

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