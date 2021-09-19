Коронавирусом в мире заразились 228 миллионов человек

Турция ввела новые правила въезда для российских туристов

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 228 миллионов, скончались от осложнений болезни более 4,6 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более четырёх миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 42 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 673 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 33,4 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 21,2 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 7,4 миллиона больных. Замыкает пятёрку Россия – у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 7,2 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших, в Кирибати и Палау выявлено двое инфицированных.

Турецкие власти объявили, что россияне смогут попасть в их страну только с сертификатом о вакцинации "Спутником V" либо отрицательным результатом ПЦР-теста. Туристы, привитые другими российскими вакцинами, должны будут предъявлять отрицательный результат ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в Турцию, или теста на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram