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Коронавирусом в мире заразились 228 миллионов человек

08:00
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

Турция ввела новые правила въезда для российских туристов

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 228 миллионов, скончались от осложнений болезни более 4,6 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более четырёх миллионов.
Россиянам со "Спутником Лайт" потребуется ПЦР-тест по прилете в Турцию

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 42 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 673 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 33,4 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 21,2 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 7,4 миллиона больных. Замыкает пятёрку Россия – у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 7,2 миллиона человек. 

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших, в Кирибати и Палау выявлено двое инфицированных.

Турецкие власти объявили, что россияне смогут попасть в их страну только с сертификатом о вакцинации "Спутником V" либо отрицательным результатом ПЦР-теста. Туристы, привитые другими российскими вакцинами, должны будут предъявлять отрицательный результат ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в Турцию, или теста на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов.

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