Байден хочет созвать встречу мировых лидеров по климату

Когда она произойдет - пока неясно

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о планах провести встречу мировых лидеров, посвященную преодолению климатического кризиса.

"Я планирую созвать встречу на уровне лидеров [стран], чтобы мы могли оценить достигнутый коллективный прогресс", - сказал глава Белого дома на организованном Вашингтоном виртуальном многостороннем совещании (цитата по ТАСС).

Когда именно предполагается устроить это заседание, Байден не уточнил.

Он при этом заметил, что Штаты будут стараться активизировать международные усилия в области чистой энергетики, а также сконцентрировать внимание на инициативах, которые касаются океанов.

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