За сутки в России выявлено 20174 заражённых коронавирусом

Государство выделило дополнительные средства на выплаты врачам

За сутки в России зафиксировано 20 174 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 7 274 928 человек с COVID-19, умерло 198 218 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 2 376 больных, всего в столице 1 601 780 инфицированных, скончались 28 347 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

Правительство дополнительно направит около трёх миллиардов рублей на единовременные страховые выплаты для медицинских работников, заразившихся коронавирусом. Месяц назад глава кабмина Мишустин распорядился выделить более 46 миллиардов рублей на дальнейшие специальные соцвыплаты медикам, которые помогают больным коронавирусом.

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