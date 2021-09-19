В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 1200 человек

Подведены итоги лотереи среди привившихся

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 215 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 473 474.

На этой неделе подведены итоги первого этапа розыгрыша денежных призов среди тех, кто сделал прививку от коронавируса. Пятьсот счастливчиков получат по сто тысяч рублей. Информация о выигрыше доступна в личном кабинете на портале госуслуг. Второй этап розыгрыша призов пройдёт в октябре.

По данным на 18 сентября, в России диагноз COVID-19 поставлен 7 274 928 пациентам, умерли с начала пандемии 198 218 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 601 780, в мире более 228 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 4,6 миллиона человек.

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