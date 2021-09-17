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Миллион москвичей проголосовали на выборах дистанционно

18:24
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Голосование на выборах в Госдуму в этом году проходит 17-19 сентября

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил, что в рамках онлайн-голосования в столице получен уже миллион голосов.
Как проходит голосование в первый день выборов

"Миллион москвичей проголосовало удаленно на выборах в Госдуму", - сказал Венедиктов.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в первый день голосования к 16:00 по Москве общая явка на выборах в России составила 9,16%. Досрочно на выборах в Госдуму свои голоса отдали 225 тысяч избирателей.

Голосование на выборах в Госдуму в этом году проходит 17-19 сентября. Дистанционное электронное голосование доступно в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. В списки электронного голосования в столице включены более 2 миллионов человек (2 014 765).

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