Организаторы ведут последние приготовления к Гран-при России "Формулы-1"

Соревнования пройдут с 24 по 26 сентября

В Сочи с 24 по 26 сентября состоится ВТБ Гран-при России "Формулы-1". Организаторы рассказали о финальных приготовлениях к соревнованиям.

"Уже прибывают грузы "Формулы-1" и самих команд. Часть контейнеров была доставлена водным путем в морской порт Новороссийска и сейчас уже находится на "Сочи-Автодроме", а буквально накануне прибыл первый чартерный рейс из британского аэропорта Мидландс", - отметили в пресс-службе "Росгонок" (цитата по ТАСС).

Вскоре ожидается прибытие лайнеров из Великобритании и Италии с гоночными болидами и автомобилями сопровождения.

Все билеты были раскуплены еще полтора месяца назад.

Гран-при России с 2014 года проводится в Сочи. Победителем неизменно становилась команда "Мерседес".

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