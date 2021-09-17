ЦИК рассказал о жалобах на принуждение к онлайн-голосованию

В 23 случаях речь идет о Москве
Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что комиссия получила 25 жалоб от избирателей на принуждение к онлайн-голосованию. В 23 случаях речь идет о Москве, уточнила она.
Всего в ЦИК с начала выборов поступило 98 жалоб о возможном принуждении к голосованию. Три жалобы подтвердились, остальные рассматриваются, передает "Интерфакс".
ЦИК сразу сообщает о подобных жалобах властям и правоохранительных органам, заверила Памфилова.
Ранее стало известно, что миллион москвичей проголосовали на выборах дистанционно.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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