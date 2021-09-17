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ЦИК рассказал о жалобах на принуждение к онлайн-голосованию

19:01
  • пятница
  • 17 сентября 2021

В 23 случаях речь идет о Москве

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что комиссия получила 25 жалоб от избирателей на принуждение к онлайн-голосованию. В 23 случаях речь идет о Москве, уточнила она.

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Всего в ЦИК с начала выборов поступило 98 жалоб о возможном принуждении к голосованию. Три жалобы подтвердились, остальные рассматриваются, передает "Интерфакс".

ЦИК сразу сообщает о подобных жалобах властям и правоохранительных органам, заверила Памфилова.

Ранее стало известно, что миллион москвичей проголосовали на выборах дистанционно.

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