ЦИК рассказал о жалобах на принуждение к онлайн-голосованию

В 23 случаях речь идет о Москве

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что комиссия получила 25 жалоб от избирателей на принуждение к онлайн-голосованию. В 23 случаях речь идет о Москве, уточнила она.

Всего в ЦИК с начала выборов поступило 98 жалоб о возможном принуждении к голосованию. Три жалобы подтвердились, остальные рассматриваются, передает "Интерфакс".

ЦИК сразу сообщает о подобных жалобах властям и правоохранительных органам, заверила Памфилова.

Ранее стало известно, что миллион москвичей проголосовали на выборах дистанционно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram