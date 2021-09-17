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Медведев: в Восточной Европе никто не помнит доброту СССР

19:24
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Неизбежно ослабнет и влияние США

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал интервью немецкой телекомпании "Дойче велле", в котором, в частности, обратил внимание на то, что бывшие социалистические страны Европы уже не помнят, какую экономическую помощь им оказывала Москва.
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"Ну и что, сейчас кто-нибудь эту доброту помнит? Помнит какие-то инвестиции, которые тогда делались, долги, которые когда-то создавались и по которым наша страна оплачивала очень многие затраты восточноевропейских и других стран? Об этом уже никто и никогда не вспомнит, никогда за это спасибо не скажет", - отметил зампред СБ.

Он при этом добавил, что влияние Соединенных Штатов на европейские страны неизбежно ослабнет, если в какой-то момент Вашингтон не сможет оказать им финансово-экономическую или военную помощь.

По словам Медведева, России и ЕС важно поддерживать нормальные торгово-экономические связи.

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