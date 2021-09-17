Медведев заявил, что Россия не была против отношений Украины и ЕС

Поворотным моментом стал переворот в Киеве

Как заметил в интервью немецкой телекомпании "Дойче Велле" зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Украина могла бы развивать отношения с Евросоюзом и без государственного переворота 2014 года.

"Мне кажется, что Украина просто стала жертвой примитивно понимаемой линии на проведение быстрых демократических преобразований при использовании технологий цветной революции", - отметил зампред СБ.

По его словам, Янукович, скорее всего, проиграл бы выборы в 2015 году, но вместо этого его "просто выкинули - без всяких на то юридических оснований".

Медведев добавил, что Москва не возражала против того, чтобы Киев имел продвинутые отношения с Брюсселем. Но украинскую власть нельзя было менять в ходе переворота.

"Тогда наши отношения с Европейским союзом, наверное, отчасти и с Соединенными Штатами таким образом драматически бы не ухудшились", - заключил Медведев.

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