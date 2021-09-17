Представитель Пореченкова опровергла информацию о драке с участием артиста

СМИ писали, что актер вступил в конфликт с одним из пассажиров в аэропорту
Актер Михаил Пореченков не принимал участие в драке, о которой ранее написали СМИ. Об этом сообщила концертный директор артиста.
"Ничего подобного не было. Я была на том рейсе вместе с Михаилом Пореченковым, никаких инцидентов не было", - заявила Мария Славина.
По данным издания "Стархит", Пореченков устроил драку в аэропорту Салехарда. Конфликт якобы произошел с одним из пассажиров автобуса, который подвозит людей к трапу самолета. Очевидцы уточняют, что дебоширов удалось быстро разнять, поэтому помощь полиции не понадобилась.
Сам 52-летний актер пока не комментирует произошедшее. Официально о каких-либо инцидентах в аэропорту Салехарда также не сообщалось.
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