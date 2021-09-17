ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Космонавты с МКС проголосовали на выборах в Госдуму

19:39
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Олег Новицкий воспользовался возможностью электронного голосования

Находящиеся на борту Международной космической станции космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров проголосовали на выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Как проходит голосование в первый день выборов

"Члены российского экипажа Международной космической станции отдали свои голоса в первый день голосования", - уточняется в сообщении.

Также стало известно, что Дубров отдал свой голос через доверенное лицо на Земле, Новицкий воспользовался возможностью электронного голосования.

Голосование на выборах в Госдуму в этом году проходит 17-19 сентября. Дистанционное электронное голосование доступно в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Космонавты с МКС проголосовали на выборах в Госдуму
Космонавты с МКС проголосовали на выборах в Госдуму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.