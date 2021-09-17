Космонавты с МКС проголосовали на выборах в Госдуму

Олег Новицкий воспользовался возможностью электронного голосования

Находящиеся на борту Международной космической станции космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров проголосовали на выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"Члены российского экипажа Международной космической станции отдали свои голоса в первый день голосования", - уточняется в сообщении.

Также стало известно, что Дубров отдал свой голос через доверенное лицо на Земле, Новицкий воспользовался возможностью электронного голосования.

Голосование на выборах в Госдуму в этом году проходит 17-19 сентября. Дистанционное электронное голосование доступно в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram