Бастрыкин поручил проверить факты атак на системы онлайн-голосования

Атаки привели к задержкам доступа к онлайн-ресурсам

Как сообщили в пятницу в Следственном комитете, на ресурсы федеральной платформы дистанционного электронного голосования, московскую систему электронного голосования и портал ассоциации "Независимый общественный мониторинг" из-за рубежа были совершены кибератаки. Это привело к задержкам доступа к соответствующим ресурсам.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации организовать по данному факту процессуальную проверку с привлечением имеющих соответствующий опыт специалистов отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий", - сказано в сообщении.

Голосование на выборах в Госдуму в этом году проходит 17-19 сентября. Дистанционное электронное голосование доступно в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, 225 – по одномандатным округам в один тур.

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