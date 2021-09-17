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На Украине запустили систему мониторинга олигархов

20:30
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Она будет работать в том числе с секретными документами

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил о запуске системы мониторинга олигархов, передает ТАСС.
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"Ее разработка была необходима в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению", - уточнил спикер.

Он добавил, что система сможет проверять всех людей, которые подпадут под определения, принятые в Верховной раде.

Мониторинг будет постоянным. Работать система будет как с открытыми документами, так и с секретными. Аналогов ей на Украине пока не было.

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