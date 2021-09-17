В России стартовало производство вакцины AstraZeneca

Занимается этим фармацевтическая компания "Р-Фарм"

Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков сообщил в пятницу, что в России началось производство вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca.

"В России уже производятся иностранные вакцины, на "Р-Фарм" AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты", - уточнил замминистра (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что внутренний рынок в полном объеме обеспечен собственными продуктами.

Ранее гендиректор "Р-Фарм" говорил, что компания планирует производить несколько сотен тысяч вакцин ежемесячно.

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