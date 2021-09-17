Первый розыгрыш квартир и автомобилей среди участников онлайн-голосования пройдет 18 сентября

Поучаствовать в первом розыгрыше смогут все, кто проголосовал 17 сентября до 20:00

Розыгрыш квартир и автомобилей среди участников дистанционного электронного голосования в Москве пройдет 18 сентября.

"В прямом эфире телеканала "Москва 24" среди горожан разыграют квартиры, автомобили и призовые баллы. Узнать о выигрыше москвичи смогут как на телеканале "Москва 24", так и на сайте", - говорится на сайте mos.ru.

Поучаствовать в первом розыгрыше смогут все, кто проголосовал 17 сентября до 20:00.

Электронное голосование проходит с 17 по 19 сентября. Москвичи выбирают депутатов Госдумы, а в двух округах - еще и Мосгордумы, а также муниципальных депутатов в Щукино.

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