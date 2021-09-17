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Массух: Более миллиона москвичей уже проголосовали на выборах онлайн

20:34
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Статистику по ДЭГ в режиме реального времени можно найти на специальном портале

В Москве в онлайн-голосовании приняли участие более одного миллиона человек. Об этом сообщил замруководителя Общественного штаба, председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Илья Массух.

По его словам, явка на федеральном и московском портале превысила 50%. Общее количество человек, включенных в реестр дистанционного электронного голосования составляет более два миллиона.

Ранее о том, что более миллион голосов уже получено в рамках онлайн-голосования в Москве, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

Развернутую статистику по ДЭГ в режиме реального времени можно найти на портале наблюдения за дистанционным электронным голосованием stat.vybory.gov.ru.

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