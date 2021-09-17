Отопление включено почти в 100% жилых домов и соцучреждений Москвы

Работы ведутся в соответствии с графиком
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что отопление включено почти в 100% жилых домов и социальных учреждений столицы.
По словам заммэра, сейчас проводится пусконаладка оборудования.
"Работы ведутся в соответствии с графиком, отопление уже включено в 99,6% жилого фонда и 99,7% социальных учреждений", - уточнил Бирюков (цитата по информагентству "Москва").
По его словам, в городе провели масштабную работу по подготовке к новому отопительному сезону. Тепловые сети должным образом отлажены, гидравлические испытания проведены согласно плану, отремонтированы ненадежные участки сетей.
Городские службы подготовили более 34 тысяч многоквартирных домов к отопительному сезону.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram