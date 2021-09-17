ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Отопление включено почти в 100% жилых домов и соцучреждений Москвы

21:07
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Работы ведутся в соответствии с графиком

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что отопление включено почти в 100% жилых домов и социальных учреждений столицы.
Собянин прогнозирует рекордные темпы ввода жилья в Москве в 2021 году

По словам заммэра, сейчас проводится пусконаладка оборудования.

"Работы ведутся в соответствии с графиком, отопление уже включено в 99,6% жилого фонда и 99,7% социальных учреждений", - уточнил Бирюков (цитата по информагентству "Москва").

По его словам, в городе провели масштабную работу по подготовке к новому отопительному сезону. Тепловые сети должным образом отлажены, гидравлические испытания проведены согласно плану, отремонтированы ненадежные участки сетей.

Городские службы подготовили более 34 тысяч многоквартирных домов к отопительному сезону.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Отопление
Отопление
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.