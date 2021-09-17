Отопление включено почти в 100% жилых домов и соцучреждений Москвы

Работы ведутся в соответствии с графиком

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что отопление включено почти в 100% жилых домов и социальных учреждений столицы.

По словам заммэра, сейчас проводится пусконаладка оборудования.

"Работы ведутся в соответствии с графиком, отопление уже включено в 99,6% жилого фонда и 99,7% социальных учреждений", - уточнил Бирюков (цитата по информагентству "Москва").

По его словам, в городе провели масштабную работу по подготовке к новому отопительному сезону. Тепловые сети должным образом отлажены, гидравлические испытания проведены согласно плану, отремонтированы ненадежные участки сетей.

Городские службы подготовили более 34 тысяч многоквартирных домов к отопительному сезону.

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