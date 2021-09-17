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Явка на парламентские выборы в первый день голосования составила 16,85%

21:32
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Об этом сообщили в ЦИК России

Общая явка на выборах в Госдуму в первый день голосования составила 16,85% по состоянию на 20:00 мск. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

В России завершился первый день голосования на выборах, которые продлятся до 19 сентября. Граждане страны определят новый состав Госдумы и 39 региональных парламентов. Изберут также девять глав субъектов. Благодаря механизму "Мобильный избиратель" сделать свой выбор можно на участке, а еще на дому или дистанционно. Такая технология доступна жителям 7 субъектов. Москвичам достаточно зайти на сайт mos.ru.

Среди тех, кто отдал свой голос электронно, - и президент России. В своем рабочем кабинете Владимир Путин зашел на портал госуслуг и сделал выбор.

Явка на дистанционном электронном голосовании по стране превысила 50%. Об этом ранее сообщили в информационном центре ЦИК России. Здесь круглосуточно обрабатывают все оперативные данные, в том числе фиксируют атаки на интернет-ресурсы, задействованные в процессе волеизъявления.

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