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В Германии 840 человек привили просроченной вакциной Moderna

21:51
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Препарат был неверно маркирован

Как сообщила в пятницу немецкая газета Bild, 840 жителям федеральной земли Баден - Вюртемберг была введена вакцина с истекшим сроком годности. Речь о препарате производства американской компании Moderna.
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Проводилась вакцинация в городах Зиндельфинген, Ройтлинген и Эсслинген.

В материале причиной оплошности называют неверную маркировку. На упаковке был указан более длительный срок годности. Транспортировка при этом осуществлялась должным образом, хранилась вакцина в холодильнике.

Специалисты не ожидают серьезных последствий для привитых. По мнению медиков, более длительное хранение не должно негативно сказываться на эффективности препарата.

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