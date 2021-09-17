В Германии 840 человек привили просроченной вакциной Moderna

Препарат был неверно маркирован
Как сообщила в пятницу немецкая газета Bild, 840 жителям федеральной земли Баден - Вюртемберг была введена вакцина с истекшим сроком годности. Речь о препарате производства американской компании Moderna.
Проводилась вакцинация в городах Зиндельфинген, Ройтлинген и Эсслинген.
В материале причиной оплошности называют неверную маркировку. На упаковке был указан более длительный срок годности. Транспортировка при этом осуществлялась должным образом, хранилась вакцина в холодильнике.
Специалисты не ожидают серьезных последствий для привитых. По мнению медиков, более длительное хранение не должно негативно сказываться на эффективности препарата.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram