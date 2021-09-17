"Невероятно мощные": в США оценили вооруженные силы России

Российская армия последовательно развивалась

Заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен дал свою оценку уровню вооруженных сил России.

"У России невероятно мощные вооруженные силы. Важно понимать, как они преобразовали свои вооруженные силы за последние 20 лет", - сказал Хайтен (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что для Вашингтона такая мощь Москвы является в некотором роде сюрпризом, но случился этот сюрприз не в одночасье.

Ранее стало известно, что Украина может получить США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны Iron Dome ("Железный купол"). Пентагон должен представить в Конгресс отчет с вариантами потенциальной продажи или передачи.

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