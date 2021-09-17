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"Невероятно мощные": в США оценили вооруженные силы России

22:24
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Российская армия последовательно развивалась

Заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен дал свою оценку уровню вооруженных сил России.
В США назвали Россию главной военной угрозой

"У России невероятно мощные вооруженные силы. Важно понимать, как они преобразовали свои вооруженные силы за последние 20 лет", - сказал Хайтен (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что для Вашингтона такая мощь Москвы является в некотором роде сюрпризом, но случился этот сюрприз не в одночасье.

Ранее стало известно, что Украина может получить США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны Iron Dome ("Железный купол"). Пентагон должен представить в Конгресс отчет с вариантами потенциальной продажи или передачи.

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