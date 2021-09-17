Пеле вновь госпитализировали

Легендарный бразильский футболист поступил в отделение интенсивной терапии

Легендарный бразильский футболист Пеле в пятницу вновь был госпитализирован. Он находится в больнице имени Альберта Эйнштейна в городе Сан-Паулу.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на бразильские СМИ, 80-летний Пеле поступил в отделение интенсивной терапии.

В сентябре Пеле перенес операцию по удалению опухоли. 9 сентября он сообщил, что успешно восстанавливается.

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