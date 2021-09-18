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Москва показывает высокую явку на выборах

10:01
  • суббота
  • 18 сентября 2021

Граждане активно голосуют онлайн

Явка на выборах в Госдуму в Москве с учётом онлайн-голосования на 8 часов утра 18 сентября превысила 23%. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов. В среднем по стране на вечер 17 сентября явка составила около 17%.
Массух: Более миллиона москвичей уже проголосовали на выборах онлайн

18 сентября в России второй день выборов, которые продлятся до 19 сентября включительно. Во всех регионах проходят голосования разного уровня.

Самые масштабные - выборы в Госдуму восьмого созыва. 225 человек идут по партийным спискам и столько же по одномандатным округам. За депутатские кресла борются представители 14-ти политических партий. Граждане страны также выбирают девять глав регионов и представителей 39-ти региональных и местных парламентов, сообщает "ТВ Центр".

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