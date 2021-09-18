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Наблюдатели не фиксируют серьезных нарушений на выборах

12:04
  • суббота
  • 18 сентября 2021

Их работа не прекращается ни на минуту

В Москве прозрачность голосования контролируют в Общественном штабе по наблюдению за выборами. В видеоцентр в круглосуточном режиме поступает картинка со всех избирательных участков. Работа не прекращается ни на минуту.
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Все проходит в штатном режиме. К настоящему моменту рассмотрены 30 сообщений, несколько незначительных нарушений подтвердились. Также обработаны 450 обращений, поступившие через приложение "Мобильный избиратель". Все они касались организационных и технических вопросов.

"За вчерашний день Московская городская избирательная комиссия по предложению штаба и отдельных кандидатов аннулировала результаты на 8 урнах. Это переносные ящики, это надомное голосование. То есть можно сказать, что это слабое место. Нет ни одного аннулирования стационарных ящиков, нет ни одного аннулирования и сбоя электронного голосования. Мы просматривали это все, откручивали на видео изображения и видели, как комиссии разбирались очень скрупулезно и подробно с этим", - заявил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Работа штаба продолжается. О всех спорных и подозрительных ситуациях, возникающих на участках, докладывают наблюдатели. Можно по-старинке - через колл-центр. Можно через приложение "Мобильный наблюдатель". Дистанционно с помощью трансляции видеокамер ход выборов контролируют операторы видеоцентра. Отдельные специалисты мониторят соцсети и публикации в СМИ, отслеживают дезинформацию и оперативно опровергают ее.

"Суммарно нами было идентифицировано почти 7 тысяч фейковых сообщений за один день. Накал удалось к утру субботы сбить, и в этот раз своей цели фейкометы не достигли. Потому что есть видеонаблюдение на участках, есть видеофиксация и возможность оперативно разбирать любую спорную ситуацию", - отметил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Координационного совета при Общественной палате России Александр Малькевич.

Ну и особое внимание уделяется наблюдению за электронным голосованием. Явка феноменальная. Как отмечают иностранные эксперты, эта система показала себя одной из самых надежных.

Ольга Оксенич. "ТВ Центр".

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Общественный штаб по наблюдению за выборами
Алексей Венедиктов
Алексей Венедиктов
Общественный штаб по наблюдению за выборами
Общественный штаб по наблюдению за выборами
Работа Общественного штаба по наблюдению за выборами
Работа Общественного штаба по наблюдению за выборами
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