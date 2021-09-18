Наблюдатели не фиксируют серьезных нарушений на выборах

Их работа не прекращается ни на минуту

В Москве прозрачность голосования контролируют в Общественном штабе по наблюдению за выборами. В видеоцентр в круглосуточном режиме поступает картинка со всех избирательных участков. Работа не прекращается ни на минуту.

Все проходит в штатном режиме. К настоящему моменту рассмотрены 30 сообщений, несколько незначительных нарушений подтвердились. Также обработаны 450 обращений, поступившие через приложение "Мобильный избиратель". Все они касались организационных и технических вопросов.

"За вчерашний день Московская городская избирательная комиссия по предложению штаба и отдельных кандидатов аннулировала результаты на 8 урнах. Это переносные ящики, это надомное голосование. То есть можно сказать, что это слабое место. Нет ни одного аннулирования стационарных ящиков, нет ни одного аннулирования и сбоя электронного голосования. Мы просматривали это все, откручивали на видео изображения и видели, как комиссии разбирались очень скрупулезно и подробно с этим", - заявил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Работа штаба продолжается. О всех спорных и подозрительных ситуациях, возникающих на участках, докладывают наблюдатели. Можно по-старинке - через колл-центр. Можно через приложение "Мобильный наблюдатель". Дистанционно с помощью трансляции видеокамер ход выборов контролируют операторы видеоцентра. Отдельные специалисты мониторят соцсети и публикации в СМИ, отслеживают дезинформацию и оперативно опровергают ее.

"Суммарно нами было идентифицировано почти 7 тысяч фейковых сообщений за один день. Накал удалось к утру субботы сбить, и в этот раз своей цели фейкометы не достигли. Потому что есть видеонаблюдение на участках, есть видеофиксация и возможность оперативно разбирать любую спорную ситуацию", - отметил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Координационного совета при Общественной палате России Александр Малькевич.

Ну и особое внимание уделяется наблюдению за электронным голосованием. Явка феноменальная. Как отмечают иностранные эксперты, эта система показала себя одной из самых надежных.

Ольга Оксенич. "ТВ Центр".

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