США извинились за случайное убийство детей в Кабуле

Удар беспилотника был совершён по ошибке

Вашингтону снова приходится оправдываться за свои действия в Афганистане. В Пентагоне принесли официальные извинения семьям погибших во время американского удара по Кабулу.

29 августа жертвами, как сообщается, ошибочных действий беспилотника, стали десять мирных жителей, в том числе семеро детей.

Глава Центрального командования Вооружённых сил США признал: в автомобиле, по которому был открыт огонь, террористов не оказалось.

Соболезнования министра обороны зачитал представитель ведомства Джон Кирби. В Пентагоне обещают извлечь уроки из этой кошмарной ошибки, сообщает "ТВ Центр".

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