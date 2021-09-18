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Минобрнауки: Россия остро нуждается в ученых-руководителях

12:19
  • суббота
  • 18 сентября 2021

Для поиска таких людей запустили конкурс

В Москве 18 сентября объявят победителей конкурса "Лидеры России" по направлению "Наука". Он проходит на базе платформы "Россия - страна возможностей", передает "ТВ Центр"
Стали известны финалисты конкурса для изобретателей "Новатор Москвы"

За звание лучших соревнуются 214 участников из 46 регионов страны. Это те, кто занимается научными разработками и исследованиями, работает в сфере здравоохранения и информационных технологий. Победители получат возможность попасть в образовательные программы ведущих ВУЗов и пройти стажировки в профильных организациях.

"Одна из главных проблем, которую мы сегодня фиксируем в своей работе, это недостаток лидеров, способных брать ответственность за работу больших коллективов - исследовательских, университетских. Поэтому, исходя из того названия, мы очень рассчитываем, что здесь это проявят люди, готовые идти вперед и делать большие проекты", - заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

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