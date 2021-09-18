Буйство красок: в Крыму цветут кувшинки

Обычно в сентябре они засыпают

Удивительное природное явление в Крыму. В университетском Ботаническом саду позже обычного распустились магические цветы. Как правило, в сентябре кувшинки уже засыпают, но в этом году несмотря на прохладу, устроили настоящий карнавал красок.

Нежно-кремовые, розовые, жёлтые, красные – все не сосчитать. В каскадных прудах Ботанического сада Крымского федерального университета – более 20 сортов. У самых крупных экземпляров бутоны до 30 сантиметров в диаметре.

Они цвели на протяжении всего лета и должны были уже уснуть - сентябрь выдался слишком холодным. Ночью столбики термометра опускались ниже 10 градусов. Но теплая вода сохранила краски лета для бархатного сезона, сообщает "ТВ Центр".

Лучший ракурс для созерцания кувшинок у красноухих черепах. У них здесь – настоящий курорт. Широкие листы растений словно шезлонги позволяют греться на осеннем солнце и вдыхать аромат цветов. Идиллию нарушают только беспокойные утки и работники сада. За такой экосистемой нужен уход как за домашним аквариумом.

По словам ученых, если сентябрь будет солнечным и тёплым, то любоваться цветами русалок можно будет до конца месяца.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram