ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Буйство красок: в Крыму цветут кувшинки

13:38
  • суббота
  • 18 сентября 2021

Обычно в сентябре они засыпают

Удивительное природное явление в Крыму. В университетском Ботаническом саду позже обычного распустились магические цветы. Как правило, в сентябре кувшинки уже засыпают, но в этом году несмотря на прохладу, устроили настоящий карнавал красок.
В крымском заповеднике "Лебяжьи острова" растёт популяция краснокнижных птиц

Нежно-кремовые, розовые, жёлтые, красные – все не сосчитать. В каскадных прудах Ботанического сада Крымского федерального университета – более 20 сортов. У самых крупных экземпляров бутоны до 30 сантиметров в диаметре.

Они цвели на протяжении всего лета и должны были уже уснуть - сентябрь выдался слишком холодным. Ночью столбики термометра опускались ниже 10 градусов. Но теплая вода сохранила краски лета для бархатного сезона, сообщает "ТВ Центр".

Лучший ракурс для созерцания кувшинок у красноухих черепах. У них здесь – настоящий курорт. Широкие листы растений словно шезлонги позволяют греться на осеннем солнце и вдыхать аромат цветов. Идиллию нарушают только беспокойные утки и работники сада. За такой экосистемой нужен уход как за домашним аквариумом.

По словам ученых, если сентябрь будет солнечным и тёплым, то любоваться цветами русалок можно будет до конца месяца.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Кувшинки
Кувшинки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.