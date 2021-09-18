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Первый розыгрыш квартир и автомобилей среди участников онлайн-голосования пройдёт 18 сентября

09:09
  • суббота
  • 18 сентября 2021

Начало в 9 часов утра

18 сентября в прямом эфире телеканала "Москва-24" пройдёт розыгрыш квартир и автомобилей среди участников электронного голосования в Москве.
Явка в первый день голосования в Госдуму по Москве составила более 23%

Победители розыгрыша получат также призовые баллы, которые можно будет потратить у партнёров программы. Если участник онлайн-голосования победит в одном из розыгрышей акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов", после 12:00 каждого дня розыгрыша ему будет направлено SMS-сообщение с уведомлением. После этого победителю нужно будет активировать свой выигрышный код на сайте программы ag-vmeste.ru.

С 17 по 19 сентября в России проходят выборы депутатов Госдумы. 225 человек идут по партийным спискам и столько же - по одномандатным округам. В этом составе парламентарии будут работать пять лет. За депутатские кресла борются почти шесть тысяч кандидатов и представители 14 политических объединений.

В 39 субъектах также проходят выборы депутатов законодательных органов власти разного уровня. Кроме этого, в России выбирают глав девяти регионов, ещё троих изберут местные парламенты.

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