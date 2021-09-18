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Более 1,3 миллиона голосов москвичей уже получено в системе онлайн-голосования

11:26
  • суббота
  • 18 сентября 2021

Москвичи активно голосуют

Более 1,3 миллиона москвичей уже приняли участие в выборах с помощью системы онлайн-голосования. Отдать свой голос можно в любое время до 20 часов 19 сентября.
ЦИК отметил высокий интерес к электронному голосованию

Всего в столице было зарегистрировано более двух миллионов онлайн-избирателей. Они смогут получить призы: однокомнатные квартиры в Москве, автомобили или выигрышные баллы, которые можно будет потратить у партнёров программы.

Выборы в России проходят с 17 по 19 сентября. Москвичи выбирают депутатов Госдумы, а в двух округах ещё и Мосгордумы. В Щукине проходят выборы муниципальных депутатов.

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