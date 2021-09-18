В Москве голосование на выборах в Госдуму идёт в штатном режиме

В 8 часов открылись избирательные участки

Голосование на выборах в Москве идёт в штатном режиме, сообщает городская Общественная палата. За первые сутки в столице проголосовали около 1,3 миллиона избирателей.

За выборами следят наблюдатели Общественного штаба. Они передают всю информацию в Общественный штаб, используя приложение "Мобильный наблюдатель". Беспрерывно идёт дистанционное электронное голосование - почти 100 тысяч москвичей проголосовали в интернете за ночь с.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Более двух миллионов человек зарегистрировались для дистанционного электронного голосования в Москве.

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