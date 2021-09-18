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Общественный штаб: Онлайн-голосование на выборах в Москве идёт без сбоев

11:40
  • суббота
  • 18 сентября 2021

Избиратели демонстрируют высокую активность

Сбоев в системе электронного голосования в первые сутки выборов не выявлено. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.
ЦИК отметил высокий интерес к электронному голосованию

По его словам, всю ночь в штабе дежурили его сотрудники, ночных происшествий не зафиксировано. "Нет ни одного аннулирования стационарных ящиков, нет ни одного аннулирования и сбоя электронного голосования", - отметил Венедиктов.

Сегодня, 18 сентября в России второй день голосования на выборах в Госдуму. В нескольких регионах также выбирают руководителей, а в одном из районов Москвы – муниципальных депутатов.

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