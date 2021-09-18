Среди голосующих онлайн москвичей провели первый розыгрыш "Миллиона призов"

Трансляцию вёл телеканал "Москва-24"

В Москве прошёл первый розыгрыш 10 квартир среди участников электронного голосования. Трансляцию вёл телеканал "Москва-24", а победителей актёр Александр Носик.

Поучаствовать в первом розыгрыше смогли все, кто проголосовал 17 сентября до 20:00. Всего в первом розыгрыше приняли участие более 1,1 миллиона человек.

У участников электронного голосования есть шанс стать обладателем машины или квартиры. Также разыгрываются призовые баллы, которые можно будет потратить у партнёров программы "Миллион призов".

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