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Среди голосующих онлайн москвичей провели первый розыгрыш "Миллиона призов"

11:47
  • суббота
  • 18 сентября 2021

Трансляцию вёл телеканал "Москва-24"

В Москве прошёл первый розыгрыш 10 квартир среди участников электронного голосования. Трансляцию вёл телеканал "Москва-24", а победителей актёр Александр Носик.
Более 1,3 миллиона голосов москвичей уже получено в системе онлайн-голосования

Поучаствовать в первом розыгрыше смогли все, кто проголосовал 17 сентября до 20:00. Всего в первом розыгрыше приняли участие более 1,1 миллиона человек.

У участников электронного голосования есть шанс стать обладателем машины или квартиры. Также разыгрываются призовые баллы, которые можно будет потратить у партнёров программы "Миллион призов".

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