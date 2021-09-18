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Космонавт Олег Новицкий проголосовал на выборах в Госдуму онлайн с МКС

11:56
  • суббота
  • 18 сентября 2021

Он отметил важность электронного голосования

Житель Москвы, находящийся на МКС, проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Космонавт Олег Новицкий сделал это с помощью электронного голосования.
Находящийся на орбите космонавт Новицкий подал заявку на участие в онлайн-голосовании

"Я, как лётчик-космонавт, очень внимательно отношусь к тому, чтобы окружающие меня технологии были надежными, а онлайн-голосование - это очень надёжно, от него зависит будущее нашей страны. Сегодня технологии вышли на космический уровень, и мой пример - тому подтверждение", - отметил космонавт.

Проголосовать дистанционно смогут все, кто подал заявку. Сделать это можно до 20 часов 19 сентября. На нынешних выборах в онлайн-голосовании смогут принять участие более двух миллионов москвичей.

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