Космонавт Олег Новицкий проголосовал на выборах в Госдуму онлайн с МКС

Он отметил важность электронного голосования

Житель Москвы, находящийся на МКС, проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Космонавт Олег Новицкий сделал это с помощью электронного голосования.

"Я, как лётчик-космонавт, очень внимательно отношусь к тому, чтобы окружающие меня технологии были надежными, а онлайн-голосование - это очень надёжно, от него зависит будущее нашей страны. Сегодня технологии вышли на космический уровень, и мой пример - тому подтверждение", - отметил космонавт.

Проголосовать дистанционно смогут все, кто подал заявку. Сделать это можно до 20 часов 19 сентября. На нынешних выборах в онлайн-голосовании смогут принять участие более двух миллионов москвичей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram