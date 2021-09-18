Москвичей предупредили о затяжных дождях

Они придут в столицу уже 19 сентября

На следующей неделе москвичей ждут затяжные дожди. К пришедшему похолоданию добавятся сильные ливни, сообщает Гидрометцентр.

Уже в воскресенье, 19 сентября небо затянет тучами и к вечеру пойдёт дождь.

Сильные осадки ожидаются 20 и 21 сентября. Температура в эти дни не поднимется выше плюс 8 градусов.

К концу недели немного потеплеет – до 15 градусов. Но дожди при этом не прекратятся, снизится только их интенсивность.

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