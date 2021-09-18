Москвичей предупредили о затяжных дождях

Они придут в столицу уже 19 сентября
На следующей неделе москвичей ждут затяжные дожди. К пришедшему похолоданию добавятся сильные ливни, сообщает Гидрометцентр.
Уже в воскресенье, 19 сентября небо затянет тучами и к вечеру пойдёт дождь.
Сильные осадки ожидаются 20 и 21 сентября. Температура в эти дни не поднимется выше плюс 8 градусов.
К концу недели немного потеплеет – до 15 градусов. Но дожди при этом не прекратятся, снизится только их интенсивность.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: