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Су-34 разбомбили условные цели на учениях под Воронежем

14:06
  • суббота
  • 18 сентября 2021

Пилоты выполнили поставленную задачу

Самолёты Су-34 разбомбили условные цели на учениях в Воронежской области. В воздушных манёврах приняли участие более десяти истребителей-бомбардировщиков и около 80 человек из числа лётного и инженерного состава.
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Как сообщили военные, лётчики нанесли высокоточные бомбовые удары по командным пунктам, уничтожили живую силу и боевую технику условного противника. Учения проходили на одном из авиационных полигонов под Воронежем.

На самолётах Су-34 используется управляемое вооружение класса "воздух-земля" и "воздух-воздух" большой дальности. Бомбардировщик оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны, сообщает "Интерфакс".

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