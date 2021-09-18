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Собянин проголосовал на выборах в Государственную Думу онлайн

14:37
  • суббота
  • 18 сентября 2021

Мэр отметил востребованность дистанционного голосования

Сергей Собянин принял участие в электронном голосовании. Он отдал свой голос в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. Мэр подчеркнул: возможность проявить гражданскую позицию в дистанционном формате упрощает процедуру голосования и помогает активизировать избирателей, сообщает "ТВ Центр".
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Глава города также отметил, что в Москве число людей, проголосовавших в электронном виде, приближается к полутора миллионам. Ранее такой онлайн- формат применялся только на региональных выборах в порядке эксперимента.

"Несмотря на такой активный запрос, особенно в первые часы работы ДЭГа, несмотря на огромное количество DDOS-атак, хакерских атак, тем не менее дистанционное электронное голосование в Москве показало себя технологически устойчивым и надёжным", - отметил Собянин.

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