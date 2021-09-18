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IT-специалист Андрей Свечников из Москвы смог проголосовать онлайн в Женеве

15:49
  • суббота
  • 18 сентября 2021

Он назвал такой формат очень удобным

Москвич, специалист в области телекоммуникаций Андрей Свечников проголосовал в онлайн-формате на выборах. Он находится в Женеве, где работает в международной организации.
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"Месяц назад я зарегистрировался на сайте mos.ru, удобно, без проблем, и вот сегодня наконец-то буду голосовать", - сказал Свечников в интервью АГН "Москва".

По роду своей службы Свечников часто бывает в командировках. До появления онлайн-голосования у него были сложности. Сейчас, говорит специалист, ему не нужно тратить время на то, чтобы добраться до участка.

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