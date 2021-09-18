Депутат МГД Козлов назвал ошибкой отказ ряда партий призывать избирателей голосовать онлайн

Дистанционный формат очень востребован

Депутат Мосгордумы Александр Козлов назвал ошибкой отказ ряда партий призывать голосовать онлайн своих избирателей. Парламентарий обратился к политикам. Он полагает, что они совершили ошибку.

"Хотелось бы обратиться ко всем другим политическим партиям, что они допустили, на мой взгляд, ошибку, что свой электорат не призывали участвовать в дистанционном электронном голосовании. Пусть учатся на своих ошибках", - сказал Козлов.

18 сентября - в России второй день выборов депутатов Госдумы. В нескольких регионах также избирают руководителей, в 39 субъектах проходят выборы депутатов законодательных органов власти разного уровня.

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