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Депутат МГД Козлов назвал ошибкой отказ ряда партий призывать избирателей голосовать онлайн

15:16
  • суббота
  • 18 сентября 2021

Дистанционный формат очень востребован

Депутат Мосгордумы Александр Козлов назвал ошибкой отказ ряда партий призывать голосовать онлайн своих избирателей. Парламентарий обратился к политикам. Он полагает, что они совершили ошибку.
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"Хотелось бы обратиться ко всем другим политическим партиям, что они допустили, на мой взгляд, ошибку, что свой электорат не призывали участвовать в дистанционном электронном голосовании. Пусть учатся на своих ошибках", - сказал Козлов.

18 сентября - в России второй день выборов депутатов Госдумы. В нескольких регионах также избирают руководителей, в 39 субъектах проходят выборы депутатов законодательных органов власти разного уровня.

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