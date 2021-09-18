Незрячий тестировщик рассказал о фишках онлайн-голосования в Москве

Систему адаптировали для таких людей

Систему дистанционного голосования адаптировали для слабовидящих и незрячих москвичей: они могут проголосовать онлайн без помощи посторонних.

Раньше незрячие москвичи голосовали на участках, прибегая к помощи родственников или друзей, рассказал в эфире телеканала "Москва-24" незрячий тестировщик интерфейса дистанционного электронного голосования Алексей Любимов. Это было очень неудобно.

"Теперь у меня волеизъявление является реальным волеизъявлением без привлечения третьих лиц", - отметил москвич.

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