Егерь Владислав Лазыкин из Москвы проголосовал онлайн в лесу

Он работает под Тверью
Москвич Владислав Лазыкин проголосовал на выборах, находясь в охотничьем хозяйстве в Тверской области. В интервью АГН "Москва" егерь рассказал, что ему было интересно попробовать новый формат и лично узнать, как работает система.
"Я, не задумываясь и не сомневаясь, решил голосовать электронно", - сказал москвич.
Ранее о своём участии в электронном голосовании рассказал специалист в области телекоммуникаций Андрей Свечников, он сейчас находится в Женеве. Другой житель столицы – космонавт Олег Новицкий – смог проголосовать в онлайн-формате с борта Международной космической станции.
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