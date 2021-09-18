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Егерь Владислав Лазыкин из Москвы проголосовал онлайн в лесу

16:27
  • суббота
  • 18 сентября 2021

Он работает под Тверью

Москвич Владислав Лазыкин проголосовал на выборах, находясь в охотничьем хозяйстве в Тверской области. В интервью АГН "Москва" егерь рассказал, что ему было интересно попробовать новый формат и лично узнать, как работает система.
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"Я, не задумываясь и не сомневаясь, решил голосовать электронно", - сказал москвич.

Ранее о своём участии в электронном голосовании рассказал специалист в области телекоммуникаций Андрей Свечников, он сейчас находится в Женеве. Другой житель столицы – космонавт Олег Новицкий – смог проголосовать в онлайн-формате с борта Международной космической станции.

 

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