Украина готовит России новую провокацию в Донбассе

Планам Киева не суждено сбыться

Сказано – сделано. Это точно не про украинскую элиту. Зато у неё есть поразительная способность пробивать одно дно за другим. Очередным громким заявлением отметился член украинской делегации в Контактной группе Алексей Арестович. Он грезит о пятидневной войне за Донбасс. Правда, забывает, что в этом регионе проживают сотни тысяч граждан России.

Двенадцать с половиной тысяч военных, шесть сотен единиц боевой техники и пятнадцать стран - членов и партнёров НАТО. Так выглядит анонс к военным учениям, к которым готовится Украина. Они называются "Объединённые усилия". Сообщается, что натовцы будут не только наблюдать и оценивать действия Вооруженных сил Украины, но примут активное участие в выполнении специальных заданий. Это касается авиации, групп специального назначения и батальонно-тактических групп морской пехоты, сообщает "ТВ Центр".

Киев готовится продемонстрировать: зря за океаном, в Белом доме их сбрасывают со счетов. Владимир Зеленский очень разволновался, когда на американском канале его спросили о совместном будущем НАТО и Украины.

Я спросил напрямую президента Байдена: "Что с НАТО? Что с включением Украины в НАТО? Что с нашим членством в НАТО, и когда оно может случиться?" И он сказал, насколько я помню его речь, это была речь, а не отдельная фраза. Он сказал: я думаю вы должны там быть, но это не только лишь моё решение.

То, что ответ американского лидера был, мягко говоря, уклончивым, поняли все, в том числе, и на Украине. И это породило новый всплеск милитаристских настроений. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который вместе с президентом был в американском турне, дал интервью изданию The Independent.

Украина извлекла ряд горьких уроков после обещаний Запада, которые, скорее всего, не будут выполнены. Мы больше не верим обещаниям. Это означает, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе мы научимся превращаться в гибкое военное государство, подобное Израилю. Обстоятельства не оставляют нам выбора. Армия, дипломатия и украинский народ - вот что нам нужно, чтобы выжить.

Кулеба не зря вспомнил про Израиль. Активно обсуждается, что Украина хочет приобрести, точнее хочет, чтобы США им в этом помогли, израильскую систему противовоздушной обороны "Железный купол". Хотя бы несколько установок на первое время. Вопрос только, зачем они Украине. В войне на востоке страны купол вряд ли поможет. Комплекс создавался в расчёте на специфические задачи по защите Израиля, где надо прикрыть лишь короткий 50-километровый участок границы с сектором Газа. К тому же заранее известно, откуда прилетит. В случае широкомасштабных боевых действий система явно бесполезна. Будет уничтожена первым же залпом обычного "Града".

Получается, что Украина, похоже, готовится к широкомасштабным боевым действиям. Либо делает вид, что готовится, тем самым пытаясь всем показать, и врагам и самое главное - партнёрам, что армия как никогда сильна. Не зря особенно отмечается, что обучение войск идёт исключительно по стандартам НАТО. Члена украинской делегации в Минской группе Алексея Арестовича спросили - когда и как вернётся хотя бы Донбасс.

Мы не знаем, как будет деоккупировано, готовимся к разным вариантам. Стратегия состоит в политико-дипломатическом пути урегулирования и "вариант Б" - это не тот, о котором говорил президент, это я формулирую, что это военный путь. Например, Путин почему-то тяжело заболел, и у нас есть три-пять суток, чтобы решить вопрос. Возможно, такой вариант будет когда-то. И это совсем другая поствоенная реальность.

Украинские журналисты публикуют попавший в сеть план как раз тех самых предстоящих на Украине учений с войсками НАТО "Объединённые усилия". В самом начале документа - цели, которые стоят перед военными. И пятым пунктом: "Отработать оптимальные варианты применения группировок войск в ходе отпора вооруженной агрессии против Украины со стороны Российской Федерации, стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности".

Украина в очередной раз показывает, как она хочет быть поближе к Западу, хотя там она особо никому и не нужна. И подальше от России. Русский язык фактически запретили. Теперь вторым национальным предложили сделать английский. Более того, глава СНБО заявил о необходимости перейти с кириллического алфавита на латинский. Это якобы поможет быстрее интегрироваться в западный мир и стать частью Европейского Союза. А чтобы быть ещё дальше от России, украинская церковь уже приняла Томос от Константинополя. Русские школы - ликвидированы как вид. По той же самой причине замахнулись и на святое - Рождество с Пасхой.

Из-за всех этих политических игрищ, страдают как всегда обычные украинцы. За годы правления очень проевропейской постмайданной власти создана атмосфера, в которой люди не рискуют открыто и организованно сопротивляться этой власти. По сути уничтожены все политические силы, способные бросить ей вызов.

В этой ситуации не приходится удивляться, что украинцы уже свыклись с реальностью. Что по-русски говорить уже нельзя. Что цены на газ растут, только из-за того, чтобы не покупать топливо напрямую у России, а втридорога - тот же российский газ, но из Европы. Теперь вот ещё предложили - отказаться от российской электроэнергии. Брать её в Европе. Чем это грозит для населения - и так понятно.

Но зато Зеленский объявляет о том, что есть некий план трансформации Украины. Который, правда, никто не видел. А скорей всего - никогда и не писал. Но зато есть цена. Джо Байдену Зеленский назвал точную цифру - надо 277 миллиардов долларов. Может сложиться впечатление, что посчитали всё очень скрупулёзно.

Вот только реформы на Украине идут не первый год, в том числе под контролем Вашингтона. Выделяются колоссальные деньги. Реформы идут, идут, но до сих пор никуда не пришли. Поэтому неудивительно, что под мифический план трансформации Украины инвесторов за океаном не нашлось.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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