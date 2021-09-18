Собянин провёл технический пуск Южного участка БКЛ метро

Работы там завершаются
Сергей Собянин провёл технический пуск южного участка Большой кольцевой линии метро от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская". В пробную эксплуатацию запущены ещё четыре станции - "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".
"Обкатываются линии, начинаются пусконаладочные работы. И я надеюсь, что в скором времени поедут уже пассажиры. Запуск одновременно 10 станций - уникальный случай в историю метрополитена, и надеюсь, что он состоится", - сказал мэр.
На этом участке уже выполнены основные работы, завершается благоустройство прилегающих к станциям территорий.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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