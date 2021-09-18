Фельдъегерь Сергей Данилов из Москвы проголосовал онлайн в Симферополе

Этот формат очень востребован на выборах

Москвич Сергей Данилов проголосовал в онлайн-формате, находясь в Симферополе. Такую возможность получили многие москвичи, которые по долгу службы находятся далеко от столицы.

"Я искренне расстроился, когда узнал, что не смогу проголосовать, но появилась возможность сделать это удалённо. Поэтому, находясь в рейсе, на технической остановке с устойчивой мобильной связью, решил сделать свой выбор", - рассказал Данилов в эфире телеканала "Москва-24".

Ранее участие в дистанционном голосовании приняли компьютерщик Андрей Свечников, который работает в Женеве, и космонавт Олег Новицкий, находящийся на Международной космической станции.

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