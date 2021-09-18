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В Общественном штабе заявили об отсутствии нарушений на выборах в Москве

17:33
  • суббота
  • 18 сентября 2021

Голосование проходит в штатном режиме

В Москве не выявлено нарушений на выборах. Об этом сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель корпуса наблюдателей Вадим Ковалёв.
Явка на выборах в России превысила 25%

По его словам, сотрудники штаба постоянно следят за информационным полем в стране и за трансляциями с избирательных участков. "Каких-то таких откровенных грубостей и нарушений нет", - сказал наблюдатель.

По его оценке, людей на участках немного, но зато активно продолжается онлайн-голосование. Этот формат оказался востребованным на нынешних выборах.

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